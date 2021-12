Groep criminelen bedreigde zakenman maandenlang: ‘We pakken je hele familie’

Woningen van door criminelen geïntimi­deer­de Alex R. en naasten langer op slot: ‘Dreiging is nog niet voorbij’

De huizen rondom de door criminelen gezochte 59-jarige zakenman Alex R., die éigenlijk doelwit van de vergisontvoering in Cruquius zou zijn geweest, blijven langer op slot. Het gaat om de woningen aan De Boezem en in de Merelstraat in Alblasserdam. ,,Omdat het onderzoek niet is afgerond en de veiligheidssituatie onveranderd is, blijven de woningen gesloten.”

15 november