Grimmige sfeer bij demonstratie Extinction Rebellion op Eindhoven Airport, Marechaussee grijpt in

Met video Wilde achtervol­ging met 25 politiewa­gens dwars door dorpen eindigt in Den Bosch: gezochte man gepakt

Een gezochte man is donderdagavond aangehouden na een wilde en urenlange politieachtervolging. Die begon in Limburg en eindigde in Den Bosch. Daar kon een arrestatieteam hem aanhouden in een woning. Er waren zo'n 25 politieauto's bij de actie betrokken, net als een helikopter.