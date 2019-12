Grillroom Coevorden stortte vermoedelijk in door gasexplosie

Volgens de politie is uit onderzoek duidelijk geworden ‘dat de druk vanuit het pand zelf is gekomen en dat door deze druk het pand is ingestort’. Een politiewoordvoerder kon deze druk niet nader toelichten.

De woordvoerster van de burgemeester laat weten dat de eigenaar van de zaak gas had geroken en op onderzoek uit was gegaan. Of er echt een gasexplosie is geweest, is volgens de zegsvrouw niet meer met zekerheid vast te stellen. Volgens haar is dat echter wel aannemelijk en was sprake van een ongeluk.

Onderzoek afgerond

De politie heeft het onderzoek naar het ingestorte pand in Coevorden afgerond. Forensisch rechercheurs begonnen twee dagen geleden met een uitgebreid onderzoek naar de explosie. Daarbij werden ook speurhonden ingezet.

Door de explosie in de grillroom stortte het pand in de Sallandsestraat compleet in. De 5-jarige zoon van de eigenaar van de grillroom raakte bekneld. Hij kon pas na uren worden gered en werd daarna in zorgwekkende toestand naar het ziekenhuis gebracht. Hij mocht zondag de intensive care verlaten. Het gaat inmiddels goed met hem. Hij ligt nog wel in het ziekenhuis, maar de verwachting is dat hij snel naar huis mag.

De eigenaar van de zaak was al snel uit het puin en werd ook naar het ziekenhuis gebracht. Hij mocht zondag naar huis.

Doneeractie

Inwoners van Coevorden zijn een inzamelingsactie begonnen voor het gezin. Er zijn al meerdere initiatieven gestart, zegt een woordvoerster van de gemeente. Zo zijn volgens haar op de toonbanken van winkels in de binnenstad spaarpotjes neergezet, waarin gedoneerd kan worden. Ook is op internet een actie gestart op doneeractie.nl.

De gemeente Coevorden speelt geen rol bij de acties, maar gaat ervoor zorgen dat de donaties op de goede plek terechtkomen. Ook heeft de gemeente berichten gekregen dat er spullen worden ingezameld voor de getroffen familie.

,,Er zijn door verschillende inwoners inzamelingsacties opgezet voor Kenan en zijn familie. Als gemeente vinden we het mooi om te zien dat Coevordenaren elkaar graag willen helpen wanneer dat nodig is’’, schrijft de gemeente op Facebook.