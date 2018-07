Gras in Nederland verliest kleur

Zandgebieden

Uit die 'groenindex-beelden' blijkt dat de zandgebieden in Nederland duidelijk meer last hebben van de droogte. In het Groene Hart is het gras daarentegen nog steeds groen. Dat komt volgens de onderzoekers door het hoge waterpeil in de sloten in dit veenweidegebied. Het is niet zo dat het gras in het Groene Hart nog groeit. Het gras kan hier nog net overleven, daar waar het in de zandgebieden echt aan het afsterven is.