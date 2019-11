Grapperhaus: woningen makkelijker sluiten bij wapenvondst

De Nederland­se ‘Indiana Jones van de kunstwe­reld’ vindt verdwenen ring Oscar Wilde

16 november Kunstdetective Arthur Brand heeft een verloren gewaande ring van de beroemde schrijver Oscar Wilde opgespoord en geeft die woensdag terug aan het Magdalan College in Oxford. Daar werd de ring in 2002 gestolen en sindsdien als verloren beschouwd. Brand had de ring weken in huis nadat hij hem onlangs in Londen in handen kreeg.