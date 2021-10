Grapperhaus vraagt met spoed 800 opvangplekken voor vluchtelingen

Reportage In dit tragische ‘tentenkamp’ wonen zes dakloze mannen: ‘Nog nooit zo erg als dit gezien’

17 oktober In een bosje langs de rand van de A15 bij Tiel leven zes mannen alsof het 1021 is. In een chaotisch tentenkamp met overal afval proberen ze wanhopig droog te blijven. Vier bewoners zijn arbeidsmigrant. Het is de donkere achterkant van industrie waarin werknemers soms wegwerpartikelen blijken te zijn.