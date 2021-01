Grapperhaus over jaarwisseling: ‘Doel om zorg niet extra te belasten is geslaagd’

‘Het hoofddoel van het tijdelijk vuurwerkverbod om tijdens de jaarwisseling de zorg niet extra te belasten, is bereikt’. Dat blijkt uit het Landelijk beeld jaarwisseling 2020-2021 dat minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid en staatssecretaris Van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) vandaag naar de Tweede Kamer hebben gestuurd. Uit het rapport blijkt onder meer dat het tijdelijk vuurwerkverbod er onder andere in resulteerde dat de totale hoeveelheid inbeslaggenomen vuurwerk in het jaar 2020 is verdubbeld. Er werd bijna 123 duizend kilogram vuurwerk in beslag genomen.

Meer politie

De politie registreerde wel meer meldingen van overlast door jeugd en geluidshinder dan gemiddeld genomen de afgelopen vier jaar. Maar er werden een kwart minder aanhoudingen verricht en bij het Openbaar Ministerie zijn minder verdachten aangemeld.



Verder waren deze jaarwisseling een stuk meer agenten aan het werk. Daar waar een kleine groep toch voor ernstige overlast zorgde met geweld, vuurwerk en door auto’s in brand te steken, is door adequaat optreden van de politie en hulpdiensten erger voorkomen, zo blijkt uit het rapport. Zo werd de brandweer bijna vierduizend keer ingezet, ruim tien procent minder dan de vorige jaarwisseling.



De ervaringen die zijn opgedaan tijdens de afgelopen jaarwisseling worden meegenomen in de voorbereidingen voor komende vieringen van oud en nieuw. De omstandigheden deze jaarwisseling waren anders dan anders door het tijdelijke vuurwerkverbod, de coronamaatregelen en het feit dat er geen vuurwerkshows of andere oud en nieuw-vieringen mogelijk waren.

Vuurwerkslachtoffers

Ondanks het verbod op het afsteken van vuurwerk zijn er tijdens de jaarwisseling toch 400 mensen gewond geraakt door sierpotten en knallers. Het aantal slachtoffers is wel fors minder dan vorig jaar. Toen raakten in totaal 1285 mensen gewond. Precies 385 mensen raakten tijdens die jaarwisseling zo zwaar gewond dat ze naar het ziekenhuis moesten. Dit jaar waren dat 108 slachtoffers. Ook bij de huisartsenposten kwamen nu veel minder slachtoffers met lichte verwondingen binnen. Het ging om 275 mensen, tegen 900 vorig jaar.

Het aantal patiënten dat met ernstige brandwonden is opgenomen is tijdens de afgelopen jaarwisseling met bijna de helft afgenomen, meldt het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk. In 2019 werden achttien mensen in een van de drie brandwondencentra in Nederland opgenomen. Dit jaar waren dat er tien.