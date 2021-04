Grapperhaus kondigt disciplinair onderzoek aan naar 'dreigende’ topman NCTV

CORONAVIRUS LIVE | ‘Vertragin­gen Jans­sen-vac­cin nieuwe klap voor horeca', Olympische sporters krijgen voorrang bij prik

17:20 De Nederlandse sporters die naar de Olympische Spelen in Japan gaan deze zomer, kunnen met voorrang een vaccinatie krijgen tegen het coronavirus. Ingewijden bevestigen dat. Het aantal nieuwe coronagevallen is afgelopen etmaal iets gestegen. Er zijn bij het RIVM 6797 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Dat zijn er 82 meer vergeleken met de voorgaande dag. Vergeleken met vorige week dinsdag zijn het er ruim 1200 meer. Ziekenhuizen behandelen iets minder coronapatiënten dan gisteren. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog.