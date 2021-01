‘Grapje’ over gijzeling leidt tot waarschuwingsschot en twee aanhoudingen

De melding kwam rond 01.40 uur binnen. Twee personen zouden in een pand aan de Everdenberg in Oosterhout gegijzeld worden onder bedreiging van een vuurwapen. Agenten trokken daarop direct hun kogelvrije vesten aan en gingen ter plaatse.

Geintje

De situatie buiten was vrij snel onder controle, waardoor de politie verder kon met waarvoor ze gekomen was: de gijzeling in het pand. Ze betraden het gebouw en troffen daar meerdere mannen aan. Van een gijzeling was geen sprake. Dat was volgens de aanwezigen 'gewoon een grapje'. Toch weerhield dat de agenten er niet van alsnog een doorzoeking in het pand te doen. Ze vonden lachgas en een grote hoeveelheid geld.