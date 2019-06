Gps-dieven slaan nu ook toe bij boeren in Flevoland

Dit melden dagblad De Stentor en Omroep Flevoland. Met de diefstallen in Flevoland hebben gps-dieven hun werkterrein verlegd. In april en mei sloegen ze al toe in Zeeuws-Vlaanderen, op Tholen, in West-Brabant, het noordoosten van Groningen en Overijssel, in gebieden redelijk dicht bij de Belgische of Duitse grens. De politie zag daar een patroon in. Met de incidenten in Flevoland is dat doorbroken.