Goudeerlijke slager kan 'teveelpinner' eindelijk haar 90 euro terugbetalen

16:58 De familie van de verdronken Remon Bruinsma (19) schakelt zelf een expert in om het lichaam van hun zoon opnieuw te onderzoeken. Remon werd op 1 januari dood gevonden in een gracht in Leeuwarden. Volgens de politie is hij onder invloed van alcohol in het water gevallen, maar de familie wil onderzoeken of hij wellicht niet is gedrogeerd. De ingeschakelde patholoog zelf verwacht niet veel van het onderzoek.