Goochelbedrijf Dutch Magic schrikt zich rot: niets te maken met drugssite

Appjes, smsjes en mails uit binnen- en buitenland. Sinds vanochtend staat de telefoon van Ilse Klein roodgloeiend. ,,De meeste reacties zijn gekscherend, maar toch vinden we het vervelend dat onze naam in een verkeerd daglicht is komen te staan. We voelen ons gedupeerd.”



Dat Dutch Magic ook de naam was van een verkoopsite voor softdrugs op het Darkweb, kwam voor Klein als een konijn uit de hoge hoed. Onder die naam werd jaarlijks voor miljoenen euro’s aan softdrugs verkocht en over de hele wereld verstuurd via de reguliere post. Klein: ,,Wij hebben dat nooit geweten.”



Het goochelbedrijf, met onder anderen Hans Klok als ambassadeur, hoopt dat potentiële klanten niet zijn afgeschrikt door het nieuws. Klein is inmiddels al door meerdere media gebeld. ,,Aan al het negatieve zit meestal ook iets goeds. Daar ga ik maar van uit.”