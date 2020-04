Gommers: Capaciteit IC’s moet structureel omhoog om nieuwe pieken op te vangen

Onderzoek Erasmus MC bevestigt: corona via lucht overdraag­baar

19:07 Onderzoekers van het Erasmus MC in Rotterdam hebben met een onderzoek met fretten wetenschappelijk aangetoond dat het Covid-19-virus door de lucht overdraagbaar is. Daarmee is voor het eerst bewijs geleverd dat social distancing nodig is, stelt moleculair viroloog Sander Herfst van het Erasmus MC. Het onderzoek werd gedaan voor bekend werd dat op twee nertsenfokkerijen in Brabant corona is uitgebroken onder dieren.