Gommers baalt van clipje waarin hij coronavirus ‘peanuts’ noemt, uitspraak is uit context gehaald

Diederik Gommers, de voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care, baalt van de manier waarop er is geknipt in een online-interview, waardoor het lijkt alsof hij zei dat hij het coronavirus ‘peanuts’ vindt.

Wie de geknipte zinnen uit het interview van Nieuwskamer en De Balie hoort, denkt dat Gommers van zijn geloof is gevallen. ‘Covid is peanuts’, ‘een virus van niks eigenlijk’, ‘we sluiten elkaar op, maar we worden er niet ziek van’. Volledig uit zijn verband gerukt, stelt Gommers.

Toen hij het ‘vervelende’ geknipte clipje zag, belde hij meteen met De Balie met het verzoek er meer context bij te plaatsen. Hij zucht. ,,Ik geef geen commentaar meer. Ik heb De Balie gevraagd er wat meer context bij te zetten. En op mijn Instagram leg ik uit wat ik bedoel.’’

Daar schrijft hij: ‘De tekst kwam uit een interview van 30 minuten dat ik had met jeugdigen, waarin we bespraken hoe zij met elkaar kunnen zoeken naar oplossingen binnen de huidige beperkingen, maar ook nadenken als er straks weer versoepeld kan gaan worden.’

Hij vervolgt: ‘Dus ik probeerde hen te stimuleren om zelf met plannen te komen over hoe bijvoorbeeld op een veilige manier het uitgaansleven weer open kan. Dus niet wachten op anderen, maar zelf met elkaar zoeken naar mogelijke oplossingen. Misschien heeft iemand van hen wel het briljante idee of juist met elkaar. In die discussie vergeleek ik de covid-problemen met de milieuproblemen en ook het coronavirus met andere virussen, zoals ebola. In vergelijking met die beide zaken gebruikte ik het woord ‘peanuts’. Dus het was totaal niet mijn intentie om minachtend te doen over het virus of te suggereren dat het niks voorstelt.’

Maar virusontkenners gingen al snel aan de haal met zijn woorden. Hij zou ‘teruggefloten zijn’ en het filmpje zou offline gehaald zijn omdat ‘de waarheid’ niet verteld mag worden. Gommers wil er niet op reageren. ,,Ik heb er genoeg over gezegd.’’

De journalistieke werkwijze van De Balie krijgt overigens ook kritiek, vanwege de citaten zonder context. Zoals in deze komische tweet van Arjen Lubach:

Gommers vindt dat bij het bestrijden van het coronavirus er een onderscheid gemaakt moet worden tussen jongeren en ouderen. Hij benadrukt dat jongeren tot nu toe bijna niet ziek worden van het virus.

,,We hadden vorig jaar gehoopt dat als we gevaccineerd zijn, we perspectief kunnen bieden aan jonge mensen, maar nu zijn we twee jaar verder en dat is er nog steeds niet”, aldus Gommers. Hij hoopt dat jongeren zelf met ideeën komen over hoe de restricties versoepeld kunnen worden.

Dit is het volledige gesprek met Gommers:

