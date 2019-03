Gökmen Tanis bekent schietpartij in tram in Utrecht

Daarnaast is vanochtend de eerder aangehouden 40-jarige man heengezonden. Deze man werd dinsdag aangehouden, omdat Tanis in zijn woning is aangehouden. De afgelopen dagen is diepgaand onderzocht of de man enige betrokkenheid heeft gehad bij het schietincident of dat hij daarbij op enige wijze behulpzaam is geweest. Daar is geen bewijs voor gevonden en de 40-jarige is dan ook geen verdachte meer.