Goede voornemens? Stiekem wordt er alweer gekeken naar de KLM werelddealweken

Erehaag met trekkers voor verongeluk­te Bart (17)

17 januari Acht grote trekkers met rode ballonnen als hartjes en zwaailichten, gereden door schoolkameraden van de verongelukte Bart Bloemendaal (net 17). Ze stonden vrijdagavond in het gelid naast het zalencentrum Morshuis in Albergen. De leerling van de school het Zone.college uit Harbrinkhoek kwam vorige week vrijdagavond op een rotonde in Reutum onder zijn gekantelde trekker terecht. Hij zei tegen zijn moeder dan hij met een vriend zou gaan ‘snacken’, maar ze troffen meisjes. Na het fatale ongeluk waren het kerkdorp en de wijde omgeving zijn in een diepe rouw gedompeld.