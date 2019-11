Goed nieuws voor studenten: eindelijk plannen voor geld van basisbeurs

Vier jaar na de invoering van het leenstelsel voor studenten krijgen hbo-opleidingen en universiteiten zicht op het toegezegde extra geld om de kwaliteit van het onderwijs te verhogen. Minister Van Engelshoven informeert de Tweede Kamer dinsdag over vijftien goedgekeurde plannen waar zij 216 miljoen euro in investeert, oplopend tot 663 miljoen in 2024, meldt de Volkskrant.