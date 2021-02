Goed nieuws: het gaat beter in de ziekenhuizen! Maar hoe krijgen ze die enorme achterstand weg?

VIDEO Duizenden Nederlan­ders lopen door coronacri­sis rond met nog niet ontdekte kanker

3 februari Voor het eerst in dertig jaar is in 2020 bij minder patiënten kanker vastgesteld. Dat is geen goed nieuws, maar een direct gevolg van de coronacrisis. Daardoor werden in het voorjaar de zorg afgeschaald, bevolkingsonderzoeken stopgezet en huisartsenbezoeken uitgesteld.