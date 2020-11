Goed idee? ‘Als mensen een vaccinatie halen, krijgen ze een Corona Greencard’

Corona bij tieners: ‘Ik vermoed dat we veel infecties missen’

20 november Sinds september wees de GGD 6300 keer een school of kinderopvangverblijf aan als bron van een coronabesmetting. Een scholensluiting wil vrijwel niemand, maar wat is nu precies de rol van kinderen bij de coronapandemie? ‘Dit is de meest lastige groep’.