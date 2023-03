Godfather Piet S. noemt zichzelf scheidsrechter voor criminele groepen: ‘Ben wel klaar met de gevangenis’

,,Spanje, Portugal, Turkije, Dubai, Colombia. Ik ging overal heen”, zo legde Piet S. de rechters uit over zijn rol als bemiddelaar. S. heeft een decennialange reputatie in de onderwereld. Dat zorgde er volgens hem voor dat hij na de schietpartij in de Amsterdamse Staatsliedenbuurt in 2012, die ontstond vanuit een conflict tussen twee drugsbendes, benaderd werd door andere criminele groepen om te bemiddelen bij eventuele ruzies.

,,Ik denk dat ik een goede naam had”, zegt de man, die naar eigen zeggen al veertig jaar meeloopt in het wereldje. ,,Als je correct bent, krijg je die vanzelf. Dat heeft ook met betrouwbaarheid te maken.” Hij sprong bijvoorbeeld tussenbeide als er ruzie was over ‘een betaling die niet goed liep’.



Voor dat bemiddelen kreeg hij cash, soms bedragen van wel 50.000 euro. Concrete voorbeelden bleven uit, want zoals S. vaak herhaalde: ,,Ik praat niet over andere mensen.” Over zijn eigen rol heeft hij wel volop verklaard: zijn verklaringen zijn samengevat in bijna tweehonderd pagina’s.