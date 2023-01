Ggz-patiënt mag niet altijd thuis slapen, omdat instelling dan geen geld krijgt

160 ton coke onder­schept in Rotterdam en Antwerpen, in 2022 4157 kilo gevonden in Vlissingen

In de havens van Rotterdam en Antwerpen is vorig jaar een onvoorstelbaar grote hoeveelheid cocaïne gevonden. In totaal werd door de Nederlandse en Belgische douanediensten ruim 160 ton (oftewel 160.000 kilo) coke gevonden: een gezamenlijk record. Verreweg het meeste werd in Antwerpen gevonden. In de haven van Vlissingen bleef de teller staan op 4157 kilo, meer dan de ruim 2100 kilo die in 2021 werd ontdekt.

