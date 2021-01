GGD: Testuitslagen en bron- en contactonderzoek vertraagd na datalek, meer aanhoudingen

De koepel van de GGD’en voert beperkingen door in zijn computersystemen en dat heeft gevolgen, zegt de GGD GHOR Nederland tegen de NOS: ,,Beperkingen in toegang van mensen tot gegevens vertraagt de snelheid waarmee wij ons werk kunnen doen en verlengt de doorlooptijden. Bijvoorbeeld de snelheid waarmee we testuitslagen kunnen doorgeven en testafspraken kunnen maken.”

Quote Als kwaadwil­len­de mensen moedwillig gegevens uit een systeem halen, dan is dat bijna niet te voorkomen GGD Uit een uitgebreide lijst met veelgestelde vragen op de site van de GGD GHOR blijkt dat er meerdere aanhoudingen zijn verricht in verband met het datalek bij de GGD. Hoeveel meer het er zijn dan de twee die direct werden opgepakt, staat er niet bij.



‘Als kwaadwillende mensen moedwillig gegevens uit een systeem halen, dan is dat bijna niet te voorkomen. Elk systeem is zo sterk als de zwakste schakel en meestal zijn de mensen de zwakste schakel. Dat lijkt ook in dit geval zo te zijn. Wij zijn blij dat er afgelopen weekend - toen bekend werd dat er persoonsgegevens buiten onze ‘poorten’ terecht waren gekomen - direct twee mensen zijn gearresteerd. En afgelopen week nog meerdere’, schrijft de dienst.

De GGD gebruikte onder meer het systeem CoronIT. ‘Voor zover wij nu kunnen overzien zijn er persoonsgegevens van individuen uit CoronIT gehaald. Geen datasets met gegevens van duizenden (of meer) mensen’, aldus de organisatie. ‘En voor zover wij nu kunnen overzien heeft dit weinig tot niets te maken met het falen, disfunctioneren of de eventuele onveiligheid van het systeem. In dit geval gaat niet om systeemfouten, maar om boosaardige opzet en de drang om over de rug van anderen wat te verdienen.’

Hoge druk

Het systeem is relatief nieuw, vertelt de dienst. ‘Hier zijn de GGD’en mee gaan werken toen wij de opdracht kregen van het ministerie van VWS om mensen te gaan testen op het coronavirus. Dit was tot dat moment geen rol van de GGD. Alles is in zeer korte tijd en onder zeer hoge druk opgetuigd. Want het virus wachtte niet. Er moesten zo snel mogelijk teststraten komen. En een systeem waarin de gegevens kwamen te staan. Een goed en veilig systeem- en dat is het ook.’

Het lijkt er wel op dat de boosdoeners de gegevens uit de GGD-systemen te koop hebben aangeboden of gedeeld met onbevoegden, meldt de GGD. Maar er zijn geen aanwijzingen of dat ook is gelukt: ‘Voor de duidelijkheid: wij (GGD, politie en justitie) hebben vernomen dat er datasets worden aangeboden, maar er is niet waargenomen dat deze ook daadwerkelijk zijn verkocht of verhandeld.’

De GGD baalt nog steeds enorm: ‘Omdat dit afleidt van waar we ons in het land allemaal mee bezig zouden moeten houden: ervoor zorgen dat we dat verwoestende en ontwrichtende coronavirus onder controle krijgen én houden. Daar zou alle focus en energie op gericht moeten zijn. Ook die van ons.’

Er werd al langer gewaarschuwd dat te veel medewerkers toegang hadden tot te veel informatie in de GGD-systemen. Maandag meldde RTL Nieuws dat de gegevens ook echt worden misbruikt en verhandeld. Die mogelijkheid bestond doordat medewerkers die voor de GGD werken in een keer grote hoeveelheden gegevens konden exporteren.

