GGD stopt met sponslolly’s bij coronatest kinderen: sabbelwat niet prettig én minder effectief

Deze spons op een stokje is er speciaal om kinderen te testen op corona

13 januari Dit is de sabbelwat: Een spons op een stokje. De Rotterdamse GGD doet in sneltreinvaart ervaring op met deze nieuwe manier van testen van kinderen door de grote operatie in Lansingerland. Het is niet altijd een succes. ,,Het is tegennatuurlijk om niet te zuigen maar juist alle spuug naar de lolly te krijgen’’, vertelt Joyce Dijkshoorn, locatiemanager XL-teststraat Rotterdam Airport.