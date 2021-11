GGD overbelast, testafspraak maken niet mogelijk

In geen van de vier grote steden is vandaag of morgen nog een testmogelijkheid. Wie digitaal probeert via coronatest.nl krijgt het verzoek om te bellen met 0800-1202, maar ook daar is het zo druk dat de lijnen overbelast zijn. ‘Er bellen op dit moment zoveel mensen dat wij geen telefoonlijnen meer beschikbaar hebben', meldt het bandje met het verzoek om op een later tijdstip terug te bellen.