GGD: Nog geen positief geteste mensen onder Dam-demonstranten

Aan iedereen die positief wordt getest op het coronavirus, wordt gevraagd of hij of zij bij de demonstratie aanwezig is geweest. Dat hoort bij het contactonderzoek. De GGD is bezig met een inventarisatie van de demonstranten die zich hebben gemeld bij een GGD elders aan het land. Tot nu toe is ook daar geen signaal dat er demonstranten positief zijn getest op het coronavirus.