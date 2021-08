GGD doet aangifte tegen Willem Engel vanwege bedreiging: ‘Tot hier en niet verder’

Toen Covid hier beter onder controle was, gingen deze artsen naar Suriname: ‘We geven alles’

2 augustus Corona bracht longarts Sunil Ramlal (54) voor het eerst in veertig jaar terug naar zijn geboorteland Suriname. Hij is een van de zorgverleners van het IJsselland Ziekenhuis in Capelle aan den IJssel die aansluit in een estafette om medische hulp te bieden aan het door Covid geteisterde land.