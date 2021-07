‘Gezochte huurmoordenaar Gerel Palm aangehouden in Brazilië’

De door Interpol gezochte en in Nederland veroordeelde Gerel Lusiano Palm is woensdag in Brazilië door de politie opgepakt. Hij ontsnapte in 2017 uit de gevangenis in Suriname en was sindsdien spoorloos. Palm wordt gezien als een van de huurmoordenaars in de criminele bende van Ridouan T. Dat meldt de Surinaamse website Waterkant.