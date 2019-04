Gezinsvakantie eindigt in familiedrama in Sri-Lanka: zoon (21) overleden, vader zwaargewond

Wat een droomvakantie in Sri-Lanka had moet worden, is geëindigd in een tragisch familiedrama. Een gezin uit Zevenbergen is afgelopen donderdag betrokken geraakt bij een zeer ernstig ongeluk in Matale, ten oosten van het Aziatische eiland. Een vrachtwagen botste frontaal op het taxibusje waarin de vier toeristen zaten.

De vader (62) en zoon (21) van het gezin werden in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. In de nacht van zondag op maandag overleed de zoon aan zijn verwondingen. De vader vecht nog altijd voor zijn leven.

Het nieuws van het ongeluk is als een bom ingeslagen bij voetbalvereniging Virtus in Zevenbergen. De zoon van het gezin, de 21-jarige Timo van den Bosch, speelde in zowel het eerste als het tweede elftal en heeft veel vrienden bij de club.

,,Onwerkelijk en oneerlijk”, zo laat het elftal van Timo weten. ,,Onze sfeermaker, teamgenoot maar vooral onze grote vriend is vannacht overleden. Timo, voor ons ben en blijf je voor altijd bij ons! Rust zacht jongen!”

Gigantische klap

De ouders Van den Bosch namen hun twee kinderen mee naar Sri-Lanka om hun 30-jarig trouwjubileum te vieren, weet clubvoorzitter Rien van Venrooij. Onderweg naar een nieuwe bestemming ging het helemaal mis. ,,Ze kwamen in een bocht een vrachtwagen tegen die hen niet meer kon ontwijken.“

Volgens lokale media in Sri Lanka volgde er een gigantische klap en vielen er zes gewonden, onder wie ook de bestuurder van het taxibusje. Moeder (57) en dochter (23) raakten eveneens gewond, maar maken het op dit moment naar omstandigheden goed en hebben al op sociale media van zich laten horen.

,,Wat de mooiste reis van ons leven had moeten worden, is veranderd in een nachtmerrie. Mama en ik zijn op wat pijntjes na ongedeerd”, schrijft de dochter in een openbaar Facebook-bericht.

‘Leven in duigen’

Timo en vader Jan werden zaterdag overgebracht naar een privékliniek voor gespecialiseerde hulp. Daar is Timo zondagnacht komen te overlijden. Voor Jan zijn de komende dagen cruciaal. Hij verkeert nog altijd in levensgevaar. ,,Het is gewoon één groot drama”, vertelt voorzitter Van Venrooij aangeslagen.

,,Zo denk je even heerlijk een mooi jubileum in een prachtig land te kunnen vieren, en even later ligt heel je leven in duigen. Iedereen bij Virtus kent dit gezin. Ze zijn erg betrokken en heel geliefd. Het is niet te bevatten. Timo, een jongen van 21 die in de bloei van zijn leven stond.”

Tekst gaat verder onder dit Facebook-bericht

Voetbal

Er was even discussie, maar na overleg met de KNVB was besloten om de wedstrijden bij vv Virtus afgelopen weekend gewoon door te laten gaan. Van Venrooij gaf de selectiespelers mee extra hun best te doen. Voor Timo. ,,Ik heb ze gezegd dat ze het voor hun kameraad moeten doen en dat gras moeten opvreten.”