Gezinsdrama Dordrecht eist ook leven van moeder Maryori (27)

Jongen (10) overleeft op het nippertje tragisch incident bij potje voetbal op school­plein

10:26 Een ogenschijnlijk klein handgemeen tussen twee voetballende jongetjes op een schoolplein in Almelo is donderdag bijna fataal afgelopen voor een van de kinderen. Er was een levensreddende operatie in Enschede nodig om een bloeding bij het hersenvlies van het 10-jarige kind onschadelijk te maken.