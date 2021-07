Gezin van opgepakte verdachte in zaak De Vries: ‘Vader moest mee naar politiebureau’

Ze belt de politie. Die laat weten dat ze het 'onder controle hebben'. Niet veel later ziet een andere buurvrouw ‘zeker vijf maar misschien wel tien’ onopvallende politiewagens voor haar deur parkeren. Agenten in kogelvrije vesten spoeden zich naar het huis even verderop.



Het is het huis van een van de verdachten die volgens justitie betrokken is bij de moordaanslag die dinsdagavond heel Nederland schokte, de aanslag op misdaadjournalist Peter R. de Vries. Er gebeuren hier wel vaker gekke dingen, verklaren buren. Maurik, een 4000 zielen tellend dorp in het Rivierengbeid, is allesbehalve een plek die met de keiharde onderwereld geassocieerd wordt. Maar ‘er gebeurt ook hier genoeg dat het daglicht niet verdraagt’.