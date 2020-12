Gezin van dood aangetroffen man en dochter bekend bij Jeugdzorg, ‘dochter had hulp nodig’

In de Eerste Atjehstraat in Amsterdam hebben buurtbewoners en vrienden bloemen en kaarsen neergelegd voor de woning waarin maandag de lichamen zijn gevonden van een 52-jarige man en zijn dochter, een meisje van 14. Het gezin was bekend bij jeugdzorg.

Twee jongens, 16 en 20 jaar oud, leggen dinsdagochtend bloemen neer bij de woning. Er staan ook een half leeg glas rode wijn en een blikje energiedrank.

De twee zijn vrienden van het overleden meisje en staan te huilen. ,,Ik kom hier al zes jaar over de vloer,” zegt de 16-jarige, die niet met zijn naam in de krant wil. ,,Iedereen kende haar, hier in de buurt, maar ze kwam ook in Noord en op IJburg.”

Het meisje dronk graag energiedrank, verklaart hij het blikje dat ook voor de deur staat. De jongen steekt een joint op. ,,Ze was 14, maar leefde als iemand van 21.”

De Raad voor de Kinderbescherming bevestigt dat het kind bij hen bekend was. Er was een onderzoek gestart, het meisje had hulp nodig. ,,Dit is een afschuwelijk drama,” zegt een woordvoerder. ,,Dit zagen we niet aankomen. Het is nu een zaak van de politie.” Volgens de politie zijn de twee om het leven gekomen door vuurwapengeweld. In de woning is een afscheidsbrief aangetroffen. Wat er precies is gebeurd, kon de recherche vanmorgen nog niet vertellen.

Voor de deur vormen rode rozen en brandende kaarsen de initialen van de naam van het meisje. De buurt is geraakt door de dood van de vader en dochter; iedereen kende hen. De vader was een introverte, vriendelijke man, de dochter stond midden in het leven. Ze hield erg veel van haar vader, vertelt een vriendin.

Niet de oplossing

Voor de deur ligt een briefje aan vader en dochter. ‘Dit was niet de manier en zeker niet de oplossing’, staat erop. ‘De pijn, het verdriet, het verlies en de leegte die jullie achterlaten, is zo ontzettend groot. Soms heelt de tijd niet alle wonden, dus dit was niet de manier.’

Volgens buurtbewoners woonden de vader en dochter op de derde verdieping. De moeder woont al een paar jaar elders, de ouders scheidden toen het meisje een jaar of twee was.