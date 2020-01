Gezin online en fysiek bedreigd vanwege zelfde achternaam van oplichter: ‘Dit moet stoppen’

Man rijdt 235 kilometer per uur en raakt rijbewijs kwijt

5:17 Een man is zijn rijbewijs kwijtgeraakt, omdat hij veel te hard reed op de snelweg en in de bebouwde kom. Dat meldt de politie op Twitter. De chauffeur werd bij een snelheidscontrole op de A4 bij Den Haag gespot toen hij 235 kilometer per uur reed op een plek waar je 100 kilometer per uur mag.