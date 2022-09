Gezin duikt maanden onder vanwege bedreigde zoon: ‘Stonden 40 jongeren met messen’

Ook PFAS van Chemours komt via België in Wester­schel­de

Na de ophef over de PFAS-lozingen van de Belgische fabriek van 3M, blijkt er op amper vijf kilometer van de Nederlandse grens nog een belangrijke bron te zijn van PFAS-vervuiling. De Antwerpse afvalverwerker Indaver loost al jarenlang PFAS in het water dat uitkomt in de Westerschelde, waarvan verschillende PFAS-stoffen ‘zonder vergunning’ werden geloosd.

8 september