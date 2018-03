Gewichtloos in het water: Sara staat!

Zeer grote brand in loods in havengebied Moerdijk, meerdere ontploffingen gehoord

20:55 MOERDIJK - In een loods van Drecht Coating Services aan de Appelweg in het havengebied van Moerdijk woedt een zeer grote brand. Er is sprake van veel rookontwikkeling, die trekt richting het zuiden/zuidwesten. Er zijn geen gewonden gevallen.