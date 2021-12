Gevonden vuurwapen in Maastricht blijkt van chocolade

Hoe jongeren de Nederland­se lockdown omzeilen en los gaan in Duitse disco's: ‘Jeugd wil toch ‘party machen’’

Discotheken en cafés zitten door de gedeeltelijke lockdown in Nederland om 17 uur al dicht, maar dat weerhoudt honderden jongeren er niet van elke week gewoon te feesten. De Duitse discotheken Index in Schüttorf en ZAK in Uelsen verwelkomen de Nederlandse buren maar al te graag. Dat de jongeren eerst getest moeten worden voor ze naar binnen mogen, nemen ze lachend op de koop toe. Wij namen poolshoogte.

