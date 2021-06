Gevonden voorwerp werpt mogelijk nieuw licht op zaak vermoorde Ichelle

Kroongetui­ge in zaak Holleeder van aardbodem verdwenen: ‘Mogelijk is hem iets overkomen’

17:11 Kroongetuige Peter la S., die dit jaar als getuige moet optreden in het hoger beroep van Willem Holleeder, is van de aardbodem verdwenen. Volgens het gerechtshof slaagt het OM er al maandenlang niet in om contact met hem te krijgen, zo bleek vandaag in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol.