Gevonden lichaam is van vermiste Silvana Heber (36): ‘We zijn zwaar getroffen en diepbedroefd’

De politie zocht in het gebied na niet nader omschreven ’aanwijzingen’. Het stuk bos was aan het oog onttrokken door grote zwarte schermen. Het onderzoek naar verdere sporen bij de vindplaats ging ‘s nachts verder om meer duidelijkheid te geven over de toedracht. De politie meldde vanmorgen dat het onderzoek ter plaatse is afgerond, en dat het inderdaad om de vermiste vrouw gaat. ‘We wensen haar nabestaanden veel sterkte’, aldus de politie.



Met het vinden komt een einde aan de onzekerheid voor de familie na een intensieve zoektocht vanaf het moment dat zaterdagochtend duidelijk was dat de vrouw uit Hoogeloon werd vermist toen ze niet op een afspraak bij familie verscheen. In het programma Opsporing verzocht werd gisteren nog een oproep gedaan aan iedereen die Heber sinds vrijdagavond heeft gezien en mogelijk meer informatie heeft.



‘Deze ochtend zijn we op de hoogte gebracht van het feit dat het lichaam van onze dochter, moeder en zus dood is aangetroffen bij Halfmijl, dichtbij Hoogeloon. Na dagenlang in onzekerheid te leven over waar Silvana is, zijn we zwaar getroffen en diepbedroefd door dit bericht’, laten de nabestaanden weten in een verklaring.



Afgelopen dagen zijn heel veel mensen betrokken geweest bij de zoektocht, schrijven ze verder. ‘Politie en vele vrijwilligers hebben heel hard hun best gedaan haar te vinden. Ook kregen we veel lieve berichten van vrienden, kennissen en andere betrokkenen. We willen iedereen bedanken die meeleefde en meezocht. Voor deze steun zijn we ontzettend dankbaar. De familie vraagt om het respecteren van hun privacy met name ten behoeve van de kinderen en wil graag rust om de gebeurtenissen te kunnen verwerken.’