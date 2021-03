Gevonden foetus in Zeist zat in tupperware-bakje: ‘Moeder en vader wisten zich mogelijk geen raad’

Horeca: ‘Kabinet blijft wel erg voorzich­tig', winkelke­tens blij én teleurge­steld

21:16 Grote winkelketens zijn blij dat ze extra klanten kunnen ontvangen, maar balen van het maximum aantal van vijftig klanten per keer. Ook Koninklijke Horeca Nederland is niet alleen maar blij met de aankondiging dat de terrassen waarschijnlijk op 31 maart weer open mogen. ,,We hadden op een iets grotere stap gehoopt.”