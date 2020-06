Gevolg van vaker thuiswerken: kwart miljoen minder verkeersboetes

Update/video Verdubbe­ling geconsta­teer­de besmettin­gen sinds beleid in Nederland ook is ‘testen, testen, testen’

15:23 Sinds er in Nederland een nieuw, ruimhartig testbeleid is - waarbij mensen al bij een verkoudheid of niezen getest kunnen worden, is het aantal geconstateerde besmettingen verdubbeld. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Sinds 1 juni zijn er bijna 17.500 test uitgevoerd en in totaal dertigduizend afspraken gemaakt.