Gevluchte Nelson M. van verboden pedoclub Martijn wilde in Mexico een ‘adolescent kopen’

Nelson M., het gevluchte lid van de verboden pedofielenvereniging Martijn, kon zondag na een anonieme telefonische melding in Mexico-Stad op heterdaad worden betrapt . Dat gebeurde tijdens een op handen zijnde deal over verkoop van kinderporno aan een potentiële klant dan wel aankoop van een puber.

Dit meldde het Mexicaanse Openbaar Ministerie vanavond tijdens een persconferentie in Amsterdam. Tijdens M.’s arrestatie nam de Mexicaanse politie foto’s met kinderporno, een vuurwapen en cocaïne in beslag. Vandaag vindt in Mexico de eerste zitting plaats.

,,M. kon worden aangehouden nadat een anonieme tipgever, een jong volwassen man, een week eerder naar het OM had gebeld met de mededeling dat M. zich schuldig zou maken aan mensenhandel van kinderen‘’, aldus Laura Angelina Borbolla Moreno, openbaar aanklager in Mexico-Stad. ,,Hij verstrekte informatie over het mailaccount van M., gaf diens social media-accounts en telefoonnummer. Ook zou hij, volgens die melding, mogelijk van plan zijn een adolescent te kopen.‘’

Speurhond

Tijdens een huiszoeking in de woning van M. met een speciale speurhond die getraind was om chips op te sporen, werden drie laptops, usb-sticks en meerdere telefoons aangetroffen. Cyberdeskundigen stelden materiaal veilig van 4 terabytes. Op de beelden stonden minderjarige kinderen vanaf zes jaar erotisch afgebeeld.

M. zat inmiddels vier maanden in Mexico, dat bekend staat als toevluchtsoord voor pedofielen en een belangrijke producent van kinderporno is. Justitie noemt de verdenking tegen M. ‘zeer ernstig'. Moreno zegt dat de Nederlander mogelijk een zware celstraf boven het hoofd hangt: tot maximaal 50 jaar per delict.

M., die in Nederland wordt verdacht van het voorzetten van de verboden pedofielenvereniging Martijn en van het bezit van 10.000 afbeeldingen met kinderporno, mocht het proces tegen hem in vrijheid afwachten. Hij vertrok vervolgens naar Mexico, waar hij naar eigen zeggen politiek asiel ging aanvragen.

Niet op opsporingslijst

Evelien Hölksen van Free a girl zegt teleurgesteld te zijn dat de Nederlandse politie M. niet op de internationale opsporingslijst heeft gezet en zijn paspoort niet heeft ingenomen. ,,Het OM heeft niets gedaan om te voorkomen dat M. zich weer zou bezighouden met dergelijke strafbare feiten. Kinderen moeten wereldwijd worden beschermd tegen dit soort mensen.”

Paola Felix Diaz van de internationale hulporganisatie Operation Underground Railroad: ,,Ons land moet geïnformeerd worden over dergelijke pedofielen. Nu heeft M. zich vier maanden kunnen begeven in de buurt van scholen en kinderen. Wij moeten kinderen beschermen tegen dit soort mensen. Mexico is geen paradijs voor kinderporno.‘’

Pedofielenvereniging Martijn werd in 2014 door de Hoge Raad verboden en ontbonden omdat de leden seksuele relaties tussen volwassen en kinderen verheerlijkten en propageerden. Twee andere oud-leden, Marthijn U. en Norbert de J., zijn in maart veroordeeld tot celstraffen van vier en zes maanden vanwege het voortzetten van de vereniging.