Gevluchte Maria en kinderen leven al twee maanden in gastgezin: ‘Hier merk ik pas weer wat écht normaal is’

Oekraïense vluchtelin­gen schrijven zich massaal in bij gemeente Dordrecht: in één maand verdriedub­beld

Het aantal Oekraïense vluchtelingen dat zich bij de gemeente Dordrecht liet inschrijven, is in één maand tijd verdriedubbeld. Zo blijkt uit recente data van het CBS. Zij verblijven in gemeentelijke opvangcentra én bij gastgezinnen in huis. ,,Het is een grote opgave en er komt meer bij kijken dan mensen op het eerste gezicht denken.”

1 juni