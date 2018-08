Gevlekte haai van bijna anderhalve meter gespot: 'Ik dacht, dit kan niet waar zijn!'

,,Strandgangers lagen lekker te luieren op hun badlaken, maar dat is niet aan mij besteed", vertelt Jitze Bakker uit Amstelveen. Bewapend met zijn camera trok de hobbyfotograaf richting de zee. ,,Ik krijg er een juttersgevoel van, uiteindelijk vind ik weinig. Voeger kon je veel vangen, nu mag je blij zijn met één scholletje of botje."



Totdat Jitze twee vinnen in het water spotte. ,,Ik dacht, dit kan niet waar zijn. Een haai? Het gekke was, ik kon redelijk in de buurt komen. Hij bleef rondzwemmen in het ondiepe water."



Guus Schweigmann geloofde zijn ogen niet toen hij de foto van Jitze zag. ,,Dolfijnen en bruinvissen zien we regelmatig, zeehonden iedere dag en kwallen en garnalen ook." Volgens Guus vist de jeugd in de haven massaal op kleine kreeftjes. ,,Maar zo'n flinke haai zwemmend langs het strand aan de noordkant in ondiep water? Dat is ongelofelijk!" Het dier was volgens Jitze bijna anderhalve meter lang, dus duidelijk een volwassen exemplaar.