Gevangenisbewaarder in wurggreep na afpakken telefoon van gevangene

In de gevangenis van Lelystad is gisteren een gevangenisbewaarder mishandeld toen deze een gevangene betrapte met een mobiele telefoon. Toen de bewaarder de telefoon wilde afpakken, werd hij in elkaar geslagen en in een wurggreep gehouden. De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) bevestigt het verhaal en zegt dat de politie inmiddels een onderzoek is gestart.

Met de bewaarder zou het naar omstandigheden goed gaan, meldt de DJI, die van ‘een ernstig incident’ spreekt. Nadat de gevangene werd overmeesterd, is hij naar een isoleercel gebracht, waar hij is aangehouden. Daarna is hij voor verhoor overgebracht naar het politiebureau. ,,De medewerker is door een arts onderzocht en maakt het naar omstandigheden redelijk”, meldt de DJI.



Over de achtergronden van de verdachte gevangene wil de DJI niets kwijt, zegt een woordvoerder. ,,Dat is allemaal onderdeel van het politieonderzoek. Daar kunnen wij nu helemaal niets over kwijt.” Vandaag was er voor medewerkers van de gevangenis een bijeenkomst, waarbij is gesproken over het heftige incident. Ook is er ruimte voor nazorg.

Extra geld voor jacht op contrabande

Minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) is geschokt door het incident. ,,Onze medewerkers zetten zich elke dag met hart en ziel in voor een veilige samenleving. Dit is volstrekt onacceptabel: van onze mensen blijf je af!” Hij maakte vorige week nog bekend dat het ministerie van Justitie en Veiligheid drie miljoen extra beschikbaar maakt voor de jacht op ‘contrabande’, zoals mobiele telefoons, drugs en porno in gevangenissen.

Dit betekent dat er geld vrijkomt voor extra speurhonden; er zullen voortaan twee keer per week speurhonden in de gevangenissen aanwezig zijn. Daarnaast wil Dekker het mogelijk maken dat gevonden mobiele telefoons vernietigd mogen worden.