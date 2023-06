Gevangenis liet cruciale steken vallen bij ontsnapping Nicky S.: ‘Raam stond al dagen open’

Topduif Wout met marktwaar­de van 1 miljoen euro is in één klap niets meer waard

Opschudding in duivenland: bij een waardevolle topduif is net nadat het dier opnieuw een belangrijke overwinning behaalde, de identificatiering weggeknipt. Uiterst pijnlijk, want daarmee is niet alleen de identiteit van topper Wout uitgewist: ,,Zonder ring is dit een ordinaire stadsduif.’’