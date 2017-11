Gevaarlijke stof voor bodybuilders op de Nederlandse markt

DNP (2,4-dinitrophenol) komt ook voor als Dinosan, Dnoc, Solfo Black, Nitrophen, Aldifen and Chemox. Bij lagere doseringen kan DNP uitslag, staar en effecten op hart en bloedvaten en het zenuwstelsel veroorzaken. In Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk zijn al mensen met zware gevolgen in het ziekenhuis beland, maar in Nederland hebben ze die wel overleefd.

De NVWA sloeg in 2015 ook alarm, maar toen werd gedacht dat het spul in illegale afslankmiddelen zat. De douane meldde vorige week DNP in zeven pakketten uit Hongkong. Vaak hebben de pakketjes misleidende etiketten waardoor het lijkt alsof er limonade-, chocolade- of meloenpoeder wordt vervoerd. In sommige van de partijen werden ook anabolen steroïden aangetroffen. Een groeihormoon dat regelmatig wordt gebruikt door bodybuilders.

Webshops