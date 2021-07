Gevaar nog niet geweken: ‘Deze dijk gaat klappen als we niets doen’

Zijn collega Wolter van Damme staat 10 kilometer zuidelijker op een dijk in Arcen. Eigenlijk had hij in bed moeten liggen, want de opzichter (normaliter van waterkeringen) heeft de hele nacht gewerkt. ,,Het is toch wel exceptioneel wat hier gebeurt. Dat het water zo lang hoog blijft, zijn we in Zeeland niet gewend”, vertelt Van Damme.



Ook achter de dijk in Arcen, die over kilometers met zandzakken is opgehoogd, staat water. Maar het is loos alarm. ,,Kijk, ik loop altijd door de binnenteen van de dijk. Dan voel ik meteen of die drassig is en hoe het ervoor staat. Maar het is droog”, legt de opzichter uit.



Zijn Limburgse collega Van Enckevort is eveneens tevreden over wat hij ziet. Het water achter de dijk is helder en stroomt niet. ,,Dat betekent dat het grondwater is en geen water dat door de dijk komt.” Troebel, borrelend water zou slecht nieuws zijn. Want dat betekent dat een doorbraak dreigt. Stromend water veroorzaakt namelijk een steeds groter gat. Door zo’n plek met zandzakken te stutten, hopen de waterschappen een doorbraak te voorkomen.