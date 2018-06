Getroffen landen aanslagen: Deel meer info over terreuronderzoeken

Zo'n juridisch register kan dan bijgehouden worden bij Eurojust in Den Haag, de EU-instelling waarin de verschillende Europese Openbaar Ministeries samenwerken. ,,Er is in 2005 al besloten dat er bij Eurojust informatie over terreurzaken zou worden uitgewisseld. Maar nog steeds niet alle landen werken daar aan mee'', zo stellen de vier landen in een persbericht. Waarom Nederland zich nog niet bij de oproep heeft aangesloten, is nog niet duidelijk.

Bij Eurojust, dat gevestigd is in Den Haag, vergaderden vanmiddag alle ‘terreur-officieren’ van de verschillende lidstaten. Bij de organisatie zijn momenteel 87 terrorismezaken in behandeling. Voor enkele daarvan zijn zogenoemde Joint Investigation Teams (JIT's) opgericht, waarin verschillende landen samenwerken. Zo is Nederland recent toegevoegd aan het JIT waarin Frankrijk en België de aanslagen van 13 november in Parijs onderzoeken.

Informatie is belangrijk

,,Informatie-uitwisseling tussen de verschillende diensten is zo belangrijk'', stelt Frédéric Baab, de Franse officier van Justitie bij Eurojust. ,,De Fransen zijn er heel erg blij mee geweest na de aanslagen van 13 november en de voorkomen aanslag in de Thalys.'' Bij dat laatste incident voorkwamen drie passagiers dat een islamitische terrorist zijn wapen zou leegschieten in een volle Thalys tussen Brussel en Parijs. De man bleek uiteindelijk in vier Europese landen gesignaleerd te staan als mogelijk geradicaliseerd.

Arrestaties in Nederland

Zondag werden in Nederland nog drie mannen gearresteerd die ervan worden verdacht wapens te hebben geleverd aan twee Franse terroristen. Die Fransen, waarvan er een twee jaar geleden in Rotterdam is gearresteerd, zouden een aanslag hebben willen plegen tijdens het EK voetbal in 2016 in dat land. Of de Nederlanders wisten dat de wapens waren bedoeld voor een terreuraanslag, is onduidelijk. Die Fransman, Annis B., werd door Nederland uitgeleverd aan Frankrijk en zit daar sindsdien vast. De rechtszaak tegen hem en zijn vermeende medeterrorist Reda K., is nog niet begonnen.

