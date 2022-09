Gestrande reizigers met uren vertraging terug uit Gran Canaria: ‘We zijn helemaal kapot’

Tot hun onvrede stond niemand van TUI ze daar op te wachten. ,,We zijn al sinds gisterochtend vroeg in touw en zijn helemaal kapot”, zegt reiziger Kelly Vos. De communicatie was volgens haar belabberd. ,,We kregen wel sms’jes maar hebben niemand van TUI te pakken gekregen. We hebben verschillende keren het noodnummer van TUI gebeld maar dat was buiten gebruik. Het was een helse reis.”