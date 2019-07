Gestrande reizigers balen: ‘Totaal gebrek aan informatie hier op Schiphol’

Om 14.15 uur zou Ieke de Vries uit Lochem met haar vriend met Transavia naar Las Palmas vliegen. ,,Toen we in het vliegtuig zaten, werd omgeroepen dat er nog getankt moest worden. Dat duurde en duurde maar. Toen ging de airco ook nog uit, het werd bloedheet. Na twee uur kregen we een half bekertje water. Pas rond vijf uur mochten we eindelijk het vliegtuig uit’’, vertelt ze.



Na weer dik twee uur wachten in de volle vertrekhal hoorden ze aan het begin van de avond dat hun vlucht geannuleerd is. ,,Maar verder horen we maar niks. Het is niet bekend of morgen een vlucht gaat, of wat er met onze bagage gebeurt. Ook het reisbureau waar we bij geboekt hebben, weet van niks. Het is hier één grote chaos.’’