Gestrande reiziger op Schiphol: ‘Dit is belachelijk. Wie betaalt de kosten?’

De meeste Nederlanders waren goed voorbereid op de grootste staking in het openbaar vervoer in jaren. Bijna niemand kwam voor niets naar een station. Het waren vooral toeristen die werden overvallen door de geschrapte dienstregeling.

De ogen van Raghuveer uit Mumbai worden groter en groter bij het zien van zoveel uitgevallen treinen op de borden in de aankomsthal van Schiphol. Zo’n twintig ritten zouden er normaal gesproken binnen een half uur vertrekken. Op één na zijn ze allemaal geannuleerd, staat er in dikke rode letters onder.

Vertwijfeld overlegt hij met zijn vriendin. Wat nu? Ze zouden met de trein naar Leiden gaan om vrienden te bezoeken. N’a het lezen van zijn reisgids leek hem dat geen enkel probleem. Daarin wordt ons netwerk van treinen en bussen geprezen als één van de beste ter wereld. Maar uitgerekend op de dag dat ze ons land aan doen tijdens hun rondreis door Europa, rijdt er tot hun stomme verbazing niets. ,,Een taxi?’’, suggereert zijn vriendin. Maar dat kan flink in de papieren lopen, ziet hij op zijn Uber-app. Minimaal 50 euro zal hij moeten neertellen. En dus gaan ze eerst maar eens bellen met de vrienden. Misschien kunnen ze hen na het werk wel komen halen.

Boerenkool

Zo worden honderden toeristen verrast bij aankomst in ons land, soms ook Nederlanders, zoals Robert Bosker en zijn vrouw uit Enschede. Ze zijn net aangekomen vanuit Manilla na een reis van vier weken op de Filipijnen en willen met de trein naar Enschede. Bosker had wel gelezen over de staking, maar dacht dat alle treinen van en naar Schiphol wel reden. ,,Ik ben nu 24 uur wakker en rook de boerenkool al. Dit is echt belachelijk. Ik heb geen auto en de mensen die ik ken die er wel eentje hebben, zijn allemaal aan het werk. Ik ben nu gedwongen een auto te huren of zo. Wie gaat die kosten betalen?’’

Medewerkers van Schiphol proberen de gestrande reizigers zo goed mogelijk te helpen, maar halen hun schouders op als geplande reisschema’s in het honderd dreigen te lopen. Zij kunnen er ook niets aan doen dat de vakbonden in het openbaar vervoer staken voor een beter pensioen. Een dag wachten en een hotelkamer zien te vinden in Amsterdam is het beste advies wat ze de meeste toeristen kunnen geven. De hoofdstad is namelijk wel bereikbaar per trein, dankzij een gewonnen rechtszaak die Schiphol had aangespannen.

Pendeltrein

Deze enige pendeltrein die in heel Nederland rijdt, blijkt ook een uitkomst voor Matthijs Engelbert. Hij woont in Amsterdam, maar is afgelopen nacht bij zijn vriendin blijven slapen in Voorschoten. Met de fiets dacht hij wel terug te kunnen komen, maar hij is blij dat hij het laatste stukje toch per spoor af kan leggen. Het heeft hem al drie uur gekost om de 45 kilometer af te leggen en dat is hem vies tegen gevallen. Vooral ook omdat het flink regende en hij de weg niet heel goed kende. Toch is hij niet boos op de stakers. ,,Het is voor een goed doel en het is lang genoeg van tevoren aangekondigd dus ik kon er rekening mee houden.’’

En zo denken meer Nederlanders erover die op Schiphol moeten zijn. De meesten laten zich niet verrassen en hebben alternatief vervoer weten te regelen. Sommige creatievelingen slagen er zelfs in om toch met het openbaar vervoer te reizen. Internationale bussen rijden namelijk wel en daar weet stewardess Tamara Regenbogen op Schiphol handig gebruik van te maken voor een binnenlands ritje. De Flixbus komt langs haar woonplaats Den Haag. Voor zeven euro komt ze zo toch thuis. Een enorme meevaller. ,,Carpoolen met collega’s bleek geen optie. Mijn vader wilde mij ook wel op komen halen als het echt niet anders kon, maar iemand vertelde mij dat je ook gewoon internationale bussen kunt boeken voor binnenlandse bestemmingen. Dat is net zo makkelijk.’’